Etter å ha gått en seiersgang på sjangerfilmfestivaler er den groteske voldskomedien til Kirill Sokolov tilgjengelig for digital leie i Norge. Som debutfilm er den verdt å merke seg og alt prisbelønt. Folk med lav toleranse for voldsunderholdning er herved advart mot den brutale splatter-krim-komedien «Why Don't You Just Die».