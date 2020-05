- Det er greit nok, men jeg var forvirret etter møtet

Vanebo og Trondheim Stage varslet i forrige måned at de hadde et stort band klart til å spille i Trondheim den 12. juni neste år. På bakgrunn av dette ba de politikerne i Trondheim om å ta stilling til om de kunne få en dispensasjon til å arrangere en konsert for mellom 40 000 og 65 000 på Ladesletta denne datoen.