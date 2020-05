Her ønsker Sveinung Sundli å holde konserter i sommer

- Vi er fortsatt i tenkeboksen. For det første må vi sørge for et økonomisk fundament. Det er ikke så enkelt når man har et tak på 200 billetter, og må gjerde inn området, leie security og lydanlegg osv. Vi har god erfaring fra konsertene på Skuret de siste årene. Men nå må vi ned med publikumkapasiteten fra 250 til 200, samtidig som utgiftene mangedobles. Det krever at vi får inn gode samarbeidspartnere, sier Sveinung.