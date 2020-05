Inderlig flott Ropstad

Det er midten av mai, Erlend Ropstad sitter i lue på Moskus ved pianoet og synger «White Christmas» som umerkelig går over i hans egen seks år gamle «Vintervindene». Alle andre år ville det ha vært snålt, men denne våren passer det som aldri før. Han har en ny singel ute, men når han fortsetter med «Her om natta», også den fra hans andre plate på norsk fra 2014, har han slått an tonen for en helt spesiell kveld.