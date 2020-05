Dansk krigsdrama med moralsk snert

Premieren på «De Forbandede År» er en av nyhetene på programmet når andre pulje av norske kinoer, derav Trondheim, åpner forsiktig til helga. Det er bare et drøyt halvår siden innspilling av filmen foregikk på Bakklandet. Regissør og veteran i dansk film Anders Refn er mest kjent som en av Nordens ledende klippere, blant annet for Lars von Trier. Hans første film som regissør på over 20 år skiller seg på noen måter fra dansk og norsk krigsfilm.