- Dette er det rareste og gøyeste vi har gjort. Det å stå i salen for oss selv og vite at det er ufattelige mange som ser på. Og kjenne nervene begynne å boble. Det er et av de største kickene vi har hatt, forteller Mads Bones, etter søndagens verdenspremiere på den digitale live-forestillingen «Nede med flagget til topps».