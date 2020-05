Familieliv etter pesten

Den får noen dimensjoner ved den norske kinopremieren som den ikke hadde ved den amerikanske premieren i fjor sommer, filmen hvor Casey Affleck både har regi, manus og en av hovedrollene. «Light of my Life» utspiller seg rundt 10 år etter en pandemi som har tatt livet av de fleste kvinner og jenter. Ved filmens start møter vi Casey Affleck som far og Anna Pniowsky som hans 11-årlige datter, forkledd som gutt. De bor i skogen, konstant på vakt for truende menn.