Danskene er gode til å raskt lage film av internasjonale drama fra virkeligheten med danske hovedpersoner. «13 Måneder», med den mer poetiske originaltittelen «Ser du månen, Daniel» skildrer fotograf Daniel Rye før, underveis og etter at han ble tatt til fange av IS i Syria i 2013 og holdt som gissel like lenge som filmens norske tittel.