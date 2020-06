– Jeg måtte dra med meg kona på scenen for endelig å nå opp

Skuespillerekteparet Madeleine Brandtzæg Nilsen og Øyvind Brandtzæg spilte henholdsvis Alice og Edgar i «Dødsdansen». Madeleine er nominert til Heddaprisen for beste kvinnelig hovedrolle, og Øyvind for beste mannlige hovedrolle. Fredrik Longva debuterte som regissør med denne forestillingen og er nominert til Heddaprisen for beste regi. I tillegg er denne utgaven av Strindbergs berømte drama, som ble produsert i et samarbeid mellom Trøndelag Teater og Turnéteatret i Trøndelag, nominert til årets forestilling.