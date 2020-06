Trøndersk mesterverk endelig fram i lyset igjen

Kryss i taket for en flott og betimelig nylansering av en av de beste norske debutromanene fra forrige århundre. 85 år etter, i forsiktig språklig modernisert utgave, er dette fortsatt en sterk psykologisk studie av forholdet mellom en mor og et barn, mellom en mor og hennes svigerforeldre og av et lite kystsamfunn hvor lite er verre enn å bli sett på som annerledes.