Åpnet gigantutstilling med over 20 trøndere i hovedrollen

Saken oppdateres.

Håkon Bleken er hovedutstiller og 20 andre kunstnere stiller ut alle typer kunstverk, maleri, grafikk, skulpturer og installasjoner på den gamle prestegården i Vågå.

- Det er jo fantastisk at så mange kommer, det er jo et stykke å dra. Det blir en utstilling med ukjente kunstnere for folk i bygda, men mange av dem er i starten av sin kunstnerkarriere. Vågåsommer er jo en tradisjon fra 1894, Edvard Munch var her mye, sier Kjell Erik Kili-Olsen.

LES MER: Da museer og gallerier stengte dukket ideen om en gigantutstilling opp

Lang kunsthistorie

Killi-Olsen er grunnleggeren av Kjøpmannsgata ung kunst (K.U.K.) i Trondheim, og han bor på gården Sandbu i Vågå. Dette er den første utstillingen han arrangerer i bygda.

- Dette er et unikt prosjekt med 21 gode trondheimskunstnere som stiller ut sammen i Vågå. Stedet har en lang historie. Både Munch, Ibsen, Egedius og mange flere kunstnere kom hit hver sommer og leide seg inn på setrene, forteller han.

- Det er fantastiske linjer tilbake i kunsthistorien. Fra Christiania-bohemen og frem til i dag, sier Cathrine Hovdahl Vik, daglig leder for Kjøpmannsgata ung kunst (K.U.K.).

LES OGSÅ: Teater og foredrag, barneaktiviteter og skattejakt, billedkunst og servering i Borggården i sommer

- Jeg storkoser meg

Blant kunstnerne som stiller ut, er Ingvar Wik Høgås, Julie Ebbing, Egil Bauck-Larssen, Sverre Koren Bjertnes, Therese Myran, Anne-Karin Furunes og Marius Amdam.

- Dette er helt fantastisk, et sted jeg kjørte forbi med brunt gammelt tømmer. Og det at vi er en gruppe med så mange forskjellige kunstnere, er helt rått. Det er en utrolig følelse midt oppe på fjellet, jeg storkoser meg, sier Marius Amdam.

Utstillingen kom i stand på grunn av at koronakrisen stengte mange planlagte utstillinger i sommer.

LES OGSÅ: - I beste fall blir vi mindre overfladiske. Mindre vulgære.

LES OGSÅ: Sveinung Sundli åpner ny restaurant i Trondheim