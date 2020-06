Årets store sommerkomedie på Netflix med premiere fredag er en brukbar erstatning for manglende Eurovision-finale. Will Ferrell og Rachel McAdams som den islandske Grand Prix-duoen Fire Saga er best i parodi på musikk og sceneshow, men har nok moro spredt gjennom en altfor lang film til at den funker brukbart som lett tidtrøyte og parodifilm.