Fin komedie om brannmenn og tatovering

15 år etter at han redefinerte amerikansk filmkomedie med «40 Year Old Virgin» og toppet karrieren med «Knocked Up» (2007) er regissør Judd Apatow tilbake nesten i godt gammelt slag i «The King Of Staten Island». Som hans beste film har også denne tiltaksløse unge menn som røyker dop og ser på skjerm, men gradvis blir filmen et sosialt og menneskelig drama om en 24-åring som mistet faren i brann og sliter med moras nye kjæreste som er brannmann.