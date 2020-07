«EP 1» er den første utgivelsen fra en planlagt trilogi fra duoen Grim Pil. Med sin råflotte singel «Ingen fleks» opplevde jeg at de solgte seg inn som et friskt pust i Trondheim med et urbant tekstlig uttrykk. Vekslende mellom norsk og engelsk aner vi også hint mot en moderne stil som mange vil si artister som Isah og Dutty Dior nå er i ferd med å gjøre stor karriere på.