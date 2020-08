Blant godbitene av sommerens strømmefilmer for leie, er Marielle Hellers drama basert på en virkelig historie rundt en legende i amerikansk barne-tv. Tom Hanks ble fortjent oscarnominert for rollen som Fred Rogers (1928-2003), eller Mister Rogers for millioner av amerikanske barn og voksne, gjennom tv-seriesuksess i over 30 år.