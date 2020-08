Olavsfestdirektørens gylne øyeblikk handlet om grønne gummistøvler i Nidarosdomen

– Stefan Sundström kom inn i Nidarosdomen i grønne gummistøvler og sang «Alle ska i jorden» med en voldsom autoritet. Det var et gyllent Olavsfest-øyeblikk for meg, forteller Myhr. Hvorfor skal vi komme tilbake til, men først en liten oppsummering av tidenes første digitale Olavsfest. Den var tenkt som en plan B, noe de tok høyde for ganske tidlig.