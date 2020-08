I toalettkøen og ute av servitørenes overoppsyn, virket det som om all smittevernkunnskap forduftet

Saken oppdateres.

Trondheim kammermusikkfestival har 25-års jubileum i år, og selv om festivalen ikke starter før i slutten av september, er de godt igang med markeringen.

Et eksklusivt Steinway D-flygel er kjøpt inn fra Berliner Philharmoniker, og har på mirakuløst og lettbeint vis flyttet inn i Frimurerlosjen. Se bare her:

Og på Peter Egges plass er en grå og kjedelig murvegg forskjønnet med spesialdesignet gatekunst av Skurtur fra Oslo. Kunstnerne malte verket under skarpt tidspress, fra en lift i høyden, mellom regn- og vindbyger i sedvanlig trøndersk julivær - litt fra alle årstider, sånn omtrent.

- De jobbet dag og natt for å bli ferdige. Vi ønsket oss et verk som gjenspeiler både Trondheim og kammermusikkfestivalen, og jeg synes det ble kjempefint. Du burde kjøpe en is og sette deg ned, og bare se.

Kristin Reigstad og resten av staben i Trondheim kammermusikkfestival har hatt travle dager. Da Covid-19 var et faktum og Norge stengte ned, måtte de hive seg rundt for å tilpasse programmet.

Trygge rammer

- Vi har jobbet på spreng og trykket er fortsatt høyt, men du kan si vi har en koronavennlig sjanger. Kammermusikk er veldig forenlig med å opprettholde et godt smittevern. Kjerneprogrammet vårt er skrevet for små ensemble, men vi har jo gjesteartister fra røde land, og dette kan få betydning for de som kommer fra Storbritannia og Østerrike.

Men la det være sagt, det blir festival.

- Vi opererer med plan A , B og muligens C hvis vi må, men vi har mange gode artister i Norge også.

Små salonger

Kammermusikk er opprinnelig ikke for et stort publikum, men for få personer i salonger eller i mindre rom. Men festivalen ønsker å utvide sjangeren.

- Vi har også noen større arrangement, for eksempel åpningskonserten i Olavshallen med Fargespill. Grensen går ved 200 i salen, men vi satser på å streame konserten.

Korkonserten i Nidarosdomen, der Nidarosdomens jente- og guttekor synger sammen for første gang. De har med hver sin gjest som har vært kormedlemmer; guttekoret har invitert fiolinist Viktor Stenhjem, mens jentekoret har invitert mezzosopran Astrid Nordstad.

- Det kommer til å bli en gyllen stund, og Nidarosdomen har god plass til de 200 som får høre konserten. Her har vi dessuten satt opp en ekstrakonsert, forteller Reigstad.

Utsatt til 2021

Høydepunktet i år skulle ha vært den spektakulære jubileumsforestillingen ute i Dokkparken, men den må utsettes til neste år.

- Ja, dessverre. Men det er noe å glede seg til. Den kommer til å bli helt fantastisk. Men først gleder jeg meg til årets program. Vi trenger å oppleve musikken sammen, live. Det blir godt for alle.

Trondheim kammermusikkfestival går fra 20. - 27. september.

