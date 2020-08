– Jeg får høre at vi er strenge. Noen gjester sier at det ikke er like strengt andre steder, men jeg har ikke gått mye på byen selv. Hvis jeg skal ut, drar jeg hit, rett og slett for å unngå å spre det videre om det blir smitte her, sier Aina Catrine Hammern, daglig leder ved utestedet og konsertscenen Good Omens.