Hva med blodpølsetaco og en drink dandert med maursalt?

- Dette skal bli et praktfullt signalbygg

Guttelaget hyllet treneren som sto fram som homofil – her får de skryt av Helland

- Det er en skam at trønderne pakker ned sin stolteste historie i en kjeller

Marerittstart for Solskjær og United – tapte på hjemmebane etter straffekaos

Studentkollektivet dro på kurs i pole dance for å bli bedre kjent

Saken oppdateres.

Restauranten til Klempe & Dons finnes ikke, bortsatt fra når den plutselig popper opp.

Som den gjør på Le Bistro søndag førstkommende og på To rom og kjøkken 25. og 26. oktober. Det faste konseptet er ti drinker fra Dons spesiallaget til ti matretter fra Klempe. Rent bortsett fra det kan gjestene vente seg det aller meste, og mest det uventede.

Til daglig har duoen relativt vanlige jobber.

Jørgen Dons er nordisk mester i drinkemiksing og sjef for en av landets fremste barer; Raus i Trondheim. Håvard Klempe er tidligere kjøkkensjef på Credo og Bula bistro. Nå er han assisterende kjøkkensjef på Scandic Nidelven.

- Vi er vel ikke så bekvem med å skryte av oss selv, men vi har lang erfaring med et faglig høyt nivå. Og så liker vi å leke oss, skape noe nytt, sier Jørgen Dons. De to har kjent hverandre lenge, men begynte å snakke om konkrete felles planer i det som i våre dager gjerne kalles «starten på koronatiden». En egen restaurant var en vel stor satsing, men et popupkonsept passer dem godt.

Et smaksbilde, en stil, en humor

- Vi er nok ikke i stand til å definere stilen vår, men vi vet vi har funnet en felles plattform i et smaksbilde, en stil og humor. Vi er på bølgelengde, ingen tvil om det, sier Håvard Klempe.

LES OGSÅ: De har ikke åpnet restauranten ennå, men er likevel utsolgt det neste halvåret

- Folk forventer en viss struktur i et måltid, men strukturen har vi kastet vi på båten tidlig i prosessen.. Det merker gjestene fort. Så merker de også at vi er litt utenfor konseptet fine dining. Jeg lager ikke bare elegant mat. Det skal være godt ja, men jeg blir ikke skuffet om noe syns noen av rettene er litt rare. Jeg liker mat med mye smak og kreativitet. Godt med salt, masse syre og spice. Litt rått, brutalt og kanskje med litt flammer i bildet, sier Håvard Klempe.





D u er en syk, syk mann

- Du er en syk, syk mann. Håvard. Det var omkvedet etter at noen serveringer ble presenter under første tiretter på le Bistro forrige søndag.

- Det var kolleger og gode venner av oss som har vært på de første kveldene våre. Folk vi føler oss trygge på, men som vi også er trygge på sier klart fra om vi er ute og sykler.

- Var det mye som ikke funket?

- Egentlig ikke, folk virket veldig fornøyde,

- Selv med kombinasjonen banan og russisk kaviar?

- Egentlig, men for egen del så var det nok en av rettene vi ikke kom helt i mål med ved første forsøk. Den trenger noe justering. Men den blir bra.

Kjøttstykket er en melon

- Mange pustet lettet ut da hovedretten ble båret inn og de oppdaget at det de trodde var et gedigent kjøttstykke egentlig var grillet vannmelon. De var ganske mette på dette tidspunktet, forteller Håvard - som legger til at vannmelonen er marinert i den potente krydderblandingen harissa - et grep som ble godkjent av en afrikaner som jobber i oppvasken på Scandic Nidelven.

En favoritt hos undertegnede er blodpølsetacoen som serveres som en rykende vulkan med lava laget av pico de gallo-basert saus, og servert med karbonert tindved-margarita dandert med maursalt. Den var svært godt, med en balansert blodpølsesmak, som kommer av at den er blandet med svinekjøtt.

Krevende å jobbe med maur

- Du må passe deg når du lukter på maursaltet. Det er krevende å jobbe med maur, du er jo bare en molekyl unna eddik, advarer Jørgen Dons. Han setter pris på prosessen med Håvard når de jobber frem den rette smaksbalansen.

- Jeg kan si at jeg er nesten i en mål med en drink, men at den mangler litt salt, og så kan Håvard foreslå at kanskje sikrogn er tingen. Sikrogn i en drink? Men så er det faktisk der vi ender. Funker det ikke?

Det gjør det absolutt, om enn ikke fullt så godt som favoritten blant de drinkene fra menyen vi rekker å smake på. Det er en bourbonbasert drink som er kapslet inn i mangopuré. Den blir servert på middagen ved at hver gjest blir matet med en spiseskje. Drinken popper frem ved første bitt i mangokapselen. Pur magi!

Ti drinker, men de er svake

- Vi eksperimenter også på Raus, men vi er jo rammet av storhusholdningens begrensninger. Her kan vi leke oss i det små, og vite at våre gjester er åpne og nysgjerrige folk.

- Men ærlig talt, ti drinker i løpet av en middag. Slikt gir sine utslag

- Det er jo ikke mye alkohol i dem, du kan heller si at det er en middag med juicepakke, men at juicen er tilsatt alkohol. Det er ikke høyere alkoholprosent her enn i en vanlig middag med vin.

- Folk tenker kanskje det er spesielt med drinker til mat. Men jeg har langt større muligheter til å finne smaker som passer til en rett enn en vinsommelier. Han har masse begrensninger, jeg har alle muligheter åpne, sier Dons - og legger til at Trondheim og Norge ligger langt etter byer som Paris og London i det å tilby avanserte juicepakker i stedet for vin på restauranter. Man kan ha fantastiske opplevelser med mat og vin, men poenget er at det ikke må være vin.





LES OGSÅ: De har søkt toppjobben for trøndersk matsatsning

Hele spekteret av brennevin

Til tirettereren på le Bistro jobber Jørgen med hele spennet av brennevin, men med et ekstra fokus på de nordiske smakene i akevitt og gin. Han går ikke av veien for å gi en drink med grunnsmak av fermentert knutekål eller å rense og klarne en drink med melk, eller leke seg med karbonering.

Ved siden av ham står Håvard med blodrosetter laget med mormors rosettjern. Deler av menyen både på mat- og drikke-siden er et resultatet av de tos mødre som begge er er avanserte bærsankere, og har bidratt med både blåbær og multer.

LES OGSÅ: VI fant fem seksere på Vinmonopolets høstliste

- Hva har vært den «vanligste» retten på denne menyen?

Maiskolber og breiflabb

- Det må være maiskolber servert med forskjellige majoneser . Ganske tradisjonelt, og også ganske grisete. men det ble delt ut plasthansker til alle. Breiflabb med saus av røkte piggvarhoder og curry er også ganske klassisk rett i utgangspunktet.

- Er det en fare at jakten på det rare kan bli viktigere enn å skape en god matopplevelse?

- Vi er absolutt klar over den siden av saken. Stoltheten vår ligger i å lage skikkelig god mat og drikke, om ikke menyen er ordentlig god så er det ikke noe poeng med den. Men samtidig inviterer vi folk ut på noe de ikke har opplevd før, så vi må by på noen overraskelser. Og det er like viktig å overraske oss selv. Alt vi serverer på disse middagene er nytt, ting vi aldri har gjort før, sier Jørgen Dons og Håvard Klempe.