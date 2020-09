Suveren Simpson

Trondheim kammermusikkfestival feirer 25-årsjubileum i år, og markerer dette med en ung og suksessrik festivalkomponist. Britiske Mark Simpson vant både BBC Young Musician of the Year og BBC Proms/Guardian Young Composer of the Year i 2006. Da var han bare 18 år gammel. Tross sin unge alder har han opparbeidet en imponerende evne til å lede et ensemble. Simpson spiller med hele seg, og har hele ensemblet med i hver eneste bevegelse. Fra han innledet med en godlynt vits om koronatesting, via beskrivelse av hans eget verk og dets forhold til Mozart, til selve opplevelsen av Simpson med ensemblet var det lekenhet, fortryllende spill og forfriskende fornyelse. Her har Kamfest virkelig klart å programmere for fremtida! Ikke bare gjaldt dette festivalkomponisten, men både solist Sean Shibe og den andre spillende musikalske lederen, Emily Davis, er knapt tredve år.