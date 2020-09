Berører leseren med stort følelsesregister

Romanen bygger videre på «Søsterklokkene» som ble en anmelder- og publikumssuksess her hjemme og spesielt i England der den også lå lenge på bestselgerlistene. Historien om de sammenvokste søstrene Gunhild og Halfrid Hekne, som laget magi med veven, om de to kirkeklokkene støpt i sølv av mytisk makt, kjærlighetshistorien mellom Astrid Hekne og de to beilerne; presten Kai Schweigaard og den tyske ingeniøren Gerhard Schønauer, der sistnevnte ble far til hennes to barn, hadde en folkelig gjennomslagskraft som titusenvis av lesere falt pladask for.