Midt i livet kommer døden

Legen Sigrid bor i Oslo med sin lille kjernefamilie; den snart voksne datteren hun fikk med en svikefull ungdomskjæreste og en fire år gammel sønn med sin nåværende samboer. Tilbake i bygda hun kommer fra bor moren Anne. Hun har viet mesteparten av sitt voksne liv til å ta vare på sin slagrammede mann. Når hun til slutt må sende han fra seg til sykehjemmet viser det seg at hun som til nå har hatt jernhelse, er alvorlig syk. Sigrid har et anstrengt forhold til sin mor og oppveksten i skyggen av den syke faren. Hun misliker alt på bygda, men reiser allikevel hjem for å ta vare på moren når hun trenger hjelp.