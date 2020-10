- Bare for å ha sagt det. Det er ingen som synes synd på Bjarne Brøndbo, og det er ikke synd på meg, heller. I det øyeblikket jeg kritiserer at vi ikke har fått tildelt noe som helst, så slår alle kontra og sier at Bjarne Brøndbo, han har tjent millioner i flere år. Han er det ikke synd på.