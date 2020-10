Det er nesten fristende å mistenke Jon Fosse for å ha en sterk intertekstuell form for humor. Etter de fem første bøkene i hans nye syvboksverk (som kommer i tre bind), kan det virke som om «Septologien» er et fossesk motstykke til Karl Ove Knausgårds «Min Kamp». Knausgårds seks bøker toppes av sju fra Fosse.