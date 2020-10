Det historiske bygget er pusset opp: - Vi skal fylle det med mye nytt

– Det gamle kriminalasylet er et fantastisk flott bygg, men det har masse utfordringer, og det har jo ikke vært stort nok, forteller direktør ved Justismuseet, Åshild Karevold. Torsdag kunne hun endelig ta over de rehabiliterte lokalene i det som tidligere var Trondheim militære sykehus, og som sammen med kriminalasylet nå vil utgjøre det nye Justismuseet. Selve rehabiliteringen har de holdt på med i halvannet år, men forarbeidet for å få det nye Justismuseet på plass har pågått i flere tiår.