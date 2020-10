Den store kjøkkenbenkmassakeren

Riksteatrets turneforestilling av Peer Gynt spiller for fullt i Trøndelag i disse dager, og heldige er de som har billett. det er ingen krampaktig fornyelse av en klassiker, det er en reell revitalisering som bruker et moderne formspråk til å formidle det tidløse i Peer Gynts dommedag over seg selv og Ibsens filleristning av den selvgode siden av den norske folkesjelen.