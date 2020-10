Olavsfestdagene og Stiklestad Nasjonale Kultursenter i nytt samarbeid

Varsler at grottefest er avlyst: - Slike arrangement kan gjerne gjenoppstå, mener politiet

Saken oppdateres.

Både Olavsfest og Stiklestad Nasjonale Kultursenter, SNK, forvalter Olavsarven og har det samme samfunnsoppdraget: De skal skape refleksjon over tema som er viktige i vår samtid.

- Stiklestad og Nidaros henger sammen og har gjort det i 1000 år. Hvert år velger vi tema på hver vår kant, men neste år tar vi utgangspunkt i samme tema. Det betyr at vi kan være kreative og samarbeide, og forhåpentligvis skape større engasjement enn vi ellers ville ha gjort, sier direktør i Olavsfest, Petter Myhr.

Neste års tema

- Olavsfest setter krav til det temaet vi velger. Det skal angå alle, være interessant å reflektere over - både i religiøs sammenheng og ellers. Tema i 2021 vil være rettferdighet. Rettferdighet høres i seg selv positivt ut, men tenk på alle grusomheter som er gjort i rettferdighetens navn, sier Myhr og legger til:

- Alle vil ha rettferdighet, men er rykende uenige om hva rettferdighet er.

Felles innhold

- SNK forvalter historien gjennom hele året, og på ulike måter. Også under Olsokdagene på Stiklestad. Da prøver vi å gi vår tusenårige historie nytt innhold. Når vi nå går sammen med Olavsfest, blir dette synliggjort for oss begge. Og så kan vi bruke kraften i dette til å skape innhold i dagene, sier Anne Marit Mevassvik, direktør for Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Refleksjonene rundt rettferdighet starter allerede onsdag kveld, i banksalen til Sparebank1 SMN i Trondheim, som er deres felles samarbeidspartner.

