Skulle arrangere «Grottefesten»: - Det tok helt av. Vi måtte bare avlyse

Flytter butikken: - De to siste månedene har vi jobbet på spreng for å gjøre lokalene klare

Faren døde brått og dramatisk. For fire år siden bestemte Anne seg for å fortelle

Flytter butikken: - De to siste månedene har vi jobbet på spreng for å gjøre lokalene klare

Saken oppdateres.

- Vi satte i gang en undergrunnsfest for 50 personer. Da vi avlyste hadde 30 personer betalt, og i tillegg skulle vi ha fem-seks artister fra ulike sjangre inn for å spille.

Den egentlige halloween-festen skulle ikke være større, og planen var å arrangere den i grotta på Lade.

Undergrunnsfester

- Så endret været seg, og det ble for kaldt. Folk skulle jo ha kostymer og greier, så vi endret lokasjon til et mer intimt sted. Jeg vil ikke si hvor. Poenget er at det skulle være en liten gathering for venner og artister, for folk som ellers føler seg utenfor på klubber og scener i byen.

Mannen vi snakker med nærmer seg 30, og er en del av dugnadsgjengen som arranger undergrunnsfestene i Trondheim. Han vil ikke stå frem med navn.

- Jeg tenkte det kunne være et avbrekk midt i et år som har blitt veldig kjipt for mange. Folk har mistet jobben eller er permittert, mange har det tungt.

Ifølge mannen har festen blitt blåst opp, og ut av proporsjoner.

I Oslo ble flere unge kullosforgiftet under en grottefest tidligere i år.

- Tok helt av

- Det startet med at noen begynte å snakke om festen på Jodel. Siden vokste alt seg større, og folk ringte til politiet. Det ble en sak i mediene, i Adressa, NRK og i VG. Det tok helt av, og vi måtte bare avlyse.

- Du opprettet et event på Facebook. Nå sier du det er falskt. Hvorfor opprettet du det?

- Jeg opprettet det for å sikre at vi fikk ha den egentlige festen i fred.

Vært flere fester

I løpet av sommeren har dugnadsgjengen hatt flere fester. De har vært ute eller inne, på stranda, i grotter eller andre steder, med alt fra 50 til 100 deltakere, i alderen 20 – 40/50 år. Halloween-festene har vært en årlig tradisjon siden 2014.

- Vi har snakket om det som skjedde i Oslo på grottefesten der. Det samme ville ikke ha skjedd her. Vi har erfaring, og vet hvordan dette skal gjøres.

- For å unngå kullosforgiftning?

- Ja. Bensinaggregatet må stå ute, tildekket.

- Hvordan er forholdet til politiet?

- De kjenner til festene. Noen ganger kommer de fordi musikken blir for høy. Det har hendt at de har stengt ned hele festen. Andre ganger har de sjekket og dratt igjen, uten mere om og men.

- Krever leg

Ifølge arrangøren er det vakthold på større fester, for å hindre at mindreårige deltar.

- Vi krever leg på større fester, men er mer laid back når vi er færre. Hvis vi er 30, kjenner vi alle. Festdeltakerne tar med eget drikke, vi selger ikke alkohol. Men vi har vann og snacks, det har vi.

De spiller ulike sjangre musikk, men det går helst i electronika.

Liberal på rus

- Hva med narkotika?

- Vi aksepterer ikke salg, men vi er liberale, folk bestemmer selv. Noen bruker ecstasy eller kokain, andre ikke. Akkurat som at noen drikker, og andre ikke gjør det. Poenget er at festene skal være inkluderende. Undergrunnsfester er for folk som føler de står på utsiden, og ikke hører til noe sted.

- Hva skjer nå?

- Festen er avlyst. Det er bare å beklage. Og nå bli det ikke flere fester på en stund på grunn av koronaen. Vi ønsker ikke å bidra til smitte, og kommer ikke til å ha fester før det lempes på tiltakene.

LES OGSÅ: Grottefest avlyst: - Vi kan ikke være sikre. Slike fester har en tendens til å gjenoppstå, sier politiet.

LES OGSÅ: Skal ha planlagt stor grottefest i Trondheim