Kenneth spiller en av Norges mest forhatte menn: - Min jobb er faktisk å ha empati med ham

– Det var en som hostet rett opp i ansiktet mitt i dag, sier Kenneth Homstad, med sikksakksmil, i det vi treffer ham på vei inn til Trøndelag Teater. Han understreker forståelsesfullt at den hostende fyren nok ikke visste at han kom gående like bak. Eller visste at han er skuespiller og står foran høstens store premiere. Og at det gjelder å holde seg frisk. Fremfor alt, koronafrisk. Namsosingen Homstad har rollen som Henry Rinnan i teateroppsetningen av Simon Strangers roman «Leksikon om lys og mørke», og har forberedt seg i lang tid.