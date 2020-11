Hun har kastet seks terninger 101 ganger hver dag i 26 år

Hver dag, i over 26 år, har kunstneren kastet seks terninger 101 ganger, som en slags lang og evigvarende performance. Tallkombinasjonene fra terningkastene har hun skrevet ned og samlet i et stadig voksende arkiv. Det har ført til én perm i måneden, og én ny hylle med permer for hvert år. Og hun driver med det fortsatt.