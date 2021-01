Formidler USA på vei mot Trump

«Jeg forestilte meg at all tale som noensinne var ytret på institusjonen fortsatt lå i lufta, hvis jeg bare kunne peile meg inn på den, på samme måte som gamle radiosendinger har begynt å komme tilbake fra verdensrommet, der de har prellet av mot himmellegemer av is, slik en radioamatør klarte å ta inn Herbert Morrisons sending om Hindenburg-katastrofen i 1937, i 2014 … Jeg lukket øynene og lyttet, men det var for mye knitring, støy fra Big Bang, sprakende gnister …», og så videre i en beleven strøm, for det skal Ben Lerner – Pulitzer-nominert – ha, han skriver godt. Av og til medrivende godt.