Tre brødre er tilbake til torpet de tilbrakte sine barndoms somre ved. De er der for å strø asken til den siste gjenlevende av foreldrene. Den yngste og den eldste broren havner i en slåsskamp så brutal at den midterste ser seg nødt til å ringe politiet. Åpningssekvensen slutter med at brødrene sitter på steintrappa med urnen mellom seg, blod overalt mens blått utrykningslys fyller gårdsplassen.