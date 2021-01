Nydelig spilt toppmøte i Miami

Denne spillefilmdebuten som regissør til den oscarbelønte skuespilleren Regina King («If Beale Street Could Talk») nevnes alt i spekulasjonene om årets Oscar-kandidater. «One Night In Miami» er basert på et skuespill av Kemp Powers. Historien er inspirert av virkelige hendelser, om hvordan samtalene kunne ha vært da fire legender i svart amerikansk kultur, sport, og politisk historie møttes en kveld i Miami i 1964.