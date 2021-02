Serietegneren fra Straumen

For oss som ikke er klemmere, har det vært et befrielsens år

Fra og med i dag og to uker fremover kan Adresseavisens lesere bli kjent med duoen «Blanco og Timian», en seriestripe som er skapt på Inderøy.

- Som mange andre var jeg som barn veldig glad i å tegne. Men til forskjell fra de fleste så sluttet jeg aldri med det, sier Magne Taraldsen (44).

Han er oppvokst på Inderøy, der han fortsatt bor, med kone barn og hjemmekontor. Han er også knyhttet til kontorfelleskap både på Inderøy og i Steinkjer. Han jobber dels med å oversette Barne-TV, dels som serietegner.

Les alle «Blanco og Timian»-stripene nederst i artikkelen.

Veksler mellom tv og striper

- Det er ikke mange som kan leve av å lage tegneserier i Norge, så det er greit å ha denne kombinasjonsjobben, sier Magne, som er utdannet oversetter, og jobber mest med Barnetv-serier som skal dubbes til norsk - for å bli vist på Nrk.

- Akkurat nå jobber jeg med «Svampebob». Det trives jeg godt med, det er ganske crazy til Barne-tv å være, det er min type humor, sier Magne.

Formet av Pyton

Hans egen fascinasjon for tegneserier startet med Donald, Sølvpilen, Fantomet, de vanlige seriene, Men noe skjedde da han oppdaget det norske seriemagasinet Pyton, som formet humoren til svært mange, speiselt gutter, i hans generasjon.

Daglig vitsetegning i VG

- Jeg begynte å tegne serier, mest for meg selv, men jeg fikk en stor opptur da jeg var med i en vitsetegning-konklurranse i VG, og endte opp med å produsere en daglig vits i VG under vignetten «Flirkant» i flere år. Senere ble hans Larsosons gale verden»-inspirerte gags omdøpt til «Kokoloco». Nå for tiden har Magne fast to sider i hvert nummer av seriemagasinet «Rutetid» - som han fyller med hva han måtte føle for.

«Blanca og Timian» er noe helt annet, en litt snillere type serie. Nesten litt som en moderne variant av «Blondie»?

- Ja, den er litt «old school». Det er tanken. Serien oppsto på et tidspunkt i høst der det var litt tynt med oversetteroppdrag, samtidig som jeg så utlysningen av en norsk tegneseriekonkurranse, sier Magne, som da hadde lenge hadde gått med ideen om en serie med et veldig forskjellig par, og en serie som også driver litt gjørn med manges hang til det politisk korrekte.

Realisten og drømmeren

- Blanca er ekstremt jordnær, en realist, mens Timian er drømmeren, den som er opptatt av at alt skal være økologisk, alle de «riktige» tingene, som ikke svarer overbevisende negativt om Timian kanskje er litt lik ham selv.

- Jeg er ihvertfall ganske opptatt av økologiske råvarer, men enda mer av å benytte det lokale. Det er ikke akkurat bærekraftig å imponerte økologiske grønnsaker fra Australia fremfor å bruke det som dyrkes i nabolaet, sier Magne.

En sjanse til

Han har ideer rundt en fortsettelse av Blanca og Timian, at deres parforhold kan utvides, at de med tiden kan bli en familie med barn. Men alt avhenger av responsen. Kanskje blir det bare disse stripene, kanskje skal han utvikle en helt annen serie. Serien nådde ikke helt opp i den nasjonale konkurransen, kom ikke på topp fem. Men nå får den altså en sjanse til.

- Du har valgt å gjøre den svart/hvitt?

- Jeg syntes den fungerte bedre i svart hvitt enn i kolorert utgave, den skiller seg også mer ut. Selv er jeg glad i svarthvite serier, jeg likte for eksempel Fantomet bedre da den var i svarthvitt. Dessuten forsterker den rene svarthvite streken motsetningene mellom de to hovedpersonene, sier Magna Taraldsen.

«Blanca og Timian» er deltager to i den trønderske stripekonkurransen. Tidlligere har vi presentert Trond J Stavås' serie «Bravissimo». Ytterligere fire striper blir presentert før trøndersk vinner blir utropt i april /mai.

Vil du se stripene på hele skjermen, legger du mobilen horisontalt og trykker på stripene. Du kan også trykke på stripene om du ser den på PC eller nettbrett.