Selv om det er snart tjue år siden, husker jeg svært godt første gang jeg hørte pianisten Leif Ove Andsnes spille live. Det er jeg nok ikke alene om. Han er en av våre absolutte enere, og får et flygel til å flyte. Tenk det, en flytende Steinway! Likevel kom han i skyggen for sopranen Lise Davidsen på dette mektige mestermøtet. Å høre henne artikulere en enkelt konsonant fra Griegs Romancer og Sange var verdt hele billetten. At en stemt s kan være så sterk. Brava!