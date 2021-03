The Hollywood Reporter mener trondheimsregissørens film åpenbart er amerikansk «remake»-materiale

Han fikk over 200 millioner for å sikre rike barn elitestudier 4

Saken oppdateres.

– Jeg er begeistret og svært glad for at «Ninjababy» snakker til det amerikanske publikummet. Jeg har fått så fine tilbakemeldinger fra folk som har sett filmen på SXSW, som både lo og gråt. Det rørte meg virkelig. Takk til alle som stemte, sier regissør Yngvild Sve Flikke i en uttalelse etter prisseieren i kategorien «global».

«Ninjababy» hadde nordamerikansk premiere under Texas-festivalen, som ble arrangert digitalt i år, og fikk også vist seg frem for bransjen.

«Vidunderlig varm og morsom»

Amerikanske anmeldere later til å synes som publikum. Screen Daily kaller den «morsom, rett frem og eklektisk», mens Indiewire karakteriserer den som «vidunderlig varm og morsom». Hollywood Reporter mener den er «morsom og innsiktsfull, fantasifull og usentimental».

Faktisk innleder bransjebladets anmelder med å si at den er et så åpenbart materiale for en amerikansk «remake», at han ønsker å «slå en beskyttende ring rundt filmen» for å sikre at publikum får se originalens sjarm».

«Ninjababy» er ute på festivalrunden sin, og hadde sin internasjonale premiere under filmfestivalen i Berlin tidligere denne måneden etter å ha vunnet publikumsprisen også under filmfestivalen i Tromsø i januar.

Norsk premiere i mai

Norsk kinovisning er satt til 21. mai. Hovedrollen som gravide Rakel spilles av Kristine Kujath Thorp, mens man i andre roller ser Arthur Berning og Nader Khademi.

SXSW bekjentgjorde denne uken at man vender tilbake 11. til 20. mars 2022, og at det da vil være med et tilstedeværende publikum og siterte Mark Escott, som leder Austins folkehelsemyndighets uttalelse:

– Vi er veldig sikre på at SXSW vil se normal ut eller nesten normal ut neste år.