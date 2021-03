Her er dokumentaren Saudi-Arabia ikke vil du skal se og strømmetjenester vegrer seg for å vise. Regissør Bryan Fogel fikk Oscar for sin forrige dokumentar, «Ikaros» (2017), om doping i russisk idrett. «The Dissident» er bedre, om drapet på Washington Posts journalist Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul høsten 2018.