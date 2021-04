Årets Jazzfest går fra 5. - 9. mai. Etter statsminister Erna Solbergs redegjørelse for stortinget i dag, vil første trinn i gjenåpningsplanen komme i neste uke. Det vil si at vi går tilbake til samme nivå av restriksjoner som vi hadde før 25. mars. For Jazzfest betyr dette at festivalen kan gjennomføres med inntil 100 personer i publikum på tilviste plasser.