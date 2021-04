Formannskapet i Trondheim vedtok onsdag at 19 millioner, som til nå er tildelt fra Stortingets pott på 1,750 millioner, skal deles mellom bedriftrettet støtte og fellestiltak for å fremme økt aktivitet og sysselsetting for reiselivs- og arrangementsnæringene og handelsnæringene i Midtbyen. Formannskapet sluttet enstemmig opp om kommunedirektørens innstilling.