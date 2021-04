Brukte motiv fra lærebok og solgte det som sitt eget verk 

Adresseavisen har tidligere skrevet om plagiatbeskyldninger mot Åse Juul. Eksperter mener at flere av hennes bilder er plagiat av andres verk. Juul, som driver Modern Art Gallery i Trondheim, har sagt at hun «malte noen få bilder etter inspirasjon fra andre kunstnere for å lære nye uttrykk». Hun har hevdet at flere av de åtte bildene i den forrige artikkelen ikke har vært utstilt, og at de ikke er trykket i opplag.