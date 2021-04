Denne romanen har alt

I et intervju i det svenske tidsskriftet «Skriva 6,2020» sier Sandgren at hennes roman handler om hvordan det er å leve. Det kan allment sies om de fleste romaner, ikke minst i de siste decenniers autofiksjon. I motsetning til mange av disse romaners rop om et «jag» og et «nu» sier Lydia Sandgren, vil hun «förmedla sammanhang, historia och psykologisk trovärdighet». For denne leseren er denne distansen til autofiksjonen befriende.