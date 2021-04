Etter ett års korona-utsettelse viser nå Signe Marie Andersen fotoutstillingen «The Breakers Cafe» ved Trondhjems Kunstforening. Utstillingen er basert på et utdrag fra boken «Visitors» som er en samling fotografier hun har tatt på reise over hele verden. Bildene til denne utstillingen er fanget opp under kafébesøk.