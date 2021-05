Beste norske tv-serie på lenge

Søndag har miniserien «Pørni» premiere på strømmetjenesten Viaplay, hvor alle de seks episodene slippes samtidig. Det er en glede å melde at serien som er skrevet av Henriette Stenstrup og har henne selv i tittelrollen er svært god. Pørni, eller Pernille er en skilt kvinne i 40-åra som bor sammen med to barn, et tantebarn og en far som har kommet ut av skapet.