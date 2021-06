Lys i tunnelen

Grim Pil (Alexander Sagmyr) har nå fullført sitt varslede trilogiprosjekt. Ikke rent lite ambisiøst, for det skal noe til å produsere nok låter med kvalitet til å fylle tre utgivelser på under et år, alle holdt i tøylene av produsent Heffy Beluga (Adrian Thesen). I mine ører har kvaliteten blitt bedre EP for EP, og på denne siste utgaven får også melankolien vi har blitt vante til en oppløftende sving.