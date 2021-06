En slags musikalsk begravelse for en gammel favoritt

I blått lys og til bølgebrus entrer Highasakite scenen på Tapperiet. Det har gått nesten nøyaktig to år siden de opptrådde for 6000 i Borgården. Nå er antallet i publikum drøyt 200 mennesker, men entusiasmen er det ingenting å si fra. Bandet har, selv i sin nye drakt, dype røtter i Trondheim. Det vet trønderne. Jeg har selv stått utendørs i pøsregn, knuffet med skjeggete menn om førsteradsplass og stått i billettkø for å være en av de trønderne på disse konsertene. Det er liksom som de skrur på et ekstra gir her.