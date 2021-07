Mektig om brutale livsløp i Mexico

Ordet «femicide» dukket opp for noen år siden da de systematiske og sadistiske myrderiene på jenter og unge kvinner, spesielt rundt Veracruz, akselererte til uhyrlige proporsjoner. Videoer i omløp viste kvinner som ble kuttet opp, kokt og bakt inn i tamales og spist. Boken er ikke en opplevelse for sarte sjeler, men kraftfull litteratur har det blitt, sint og smertefull, et litterært brøl gjennomsyret av en illevarslende tone.



Når humoren blir svart sier den sannheten, er et munnhell. For på et merkelig vis klarer unge Melchor å bevege deler av romanen inn i karnevalsk humor, ellers tror jeg denne boken hadde blitt vanskelig å komme seg gjennom. Det er et viktig grep, som den store inspirasjonskilden (tror jeg), Roberto Bolanos mesterverk «2666», også oppviste med det samme barbariske tema fra Mexico.