Nå kan du endelig oppleve dette Zelda-spillet slik det var ment å være

Før vi starter. Dette er ikke et «nytt» spill i serien om Zelda og Link. «Skyward Sword» ble opprinnelig gitt ut eksklusivt for Nintendo Wii på tampen av konsollens levetid. Dette sammen med det noe brysomme kontrollsystemet der du skulle svinge Wii-mote kontrollerne (du husker vel disse, de så ut som fjernkontrollene til en TV) når du ville at Link skulle svinge sverdet.