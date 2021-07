Flott Svalbard-thriller

Ørjan N. Karlsson har gjennom flere bøker gjort det storpolitiske spillet til en del av sine thrillere, noe han lykkes godt med. En av grunnene er at han kan skru sammen spennende historier. En annen er hans fagbakgrunn, han har blant annet jobbet i Forsvarsdepartementet og er i dag fagdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette bruker han til å gi historiene en troverdighet man ikke alltid finner i denne type thrillere.



I «Rød stjerne» har Norge blitt medlem av FNs sikkerhetsråd. Vår FN-ambassadør heter Monrad Foyn og blir funnet død i leiligheten sin i New York. Samtidig finner norsk politi liket av to russere utenfor en radarstasjon på Svalbard.