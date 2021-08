Her er potensialet svimlende

Det finnes fire alternativer om du skal tese deg for koronaviruset. To er gratis og to «koster skjorta»

Når man sitter tett ved Verresjøen, med med en glassklar regnbue tegnet mot Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er det lett å skjønne at Paul Ottar Haga fikk store ambisjoner først gang han ble presentert for denne utsikten.

Torsdag kveld, et år på pandemirelatert overtid, to år etter at planene om et nytt ambisiøst spel ble presentert, var det duket for premiere på «Sol av Isfolket» foran et andektig publikum. Amfiet på Tronsmoen er utvidet, og kan ta imot rundt 900 tilskuere, i 2021 er kapasiteten 600, fordelt på tre adskilte deler av amfiet.

Fint sensommervær ble avløst av fem minutters styrtregn da forestillingen begynte. Luften var rensket, en fabelaktige regnbue var på plass, og publikum gjennomvåte; tilbake til 1500-tallets harde realiteter.

«Sol av Isfolket» er basert på de tre første bøkene i boksereien Sagaen om Isfolket av Margit Sandemo - og på oppsetningen i Valdres som hadde urpremiere i 2008. Det er ny regissør og ny scenografi, men Eldgrim Springgaards manus, Marit Karlbergs musikk (med tilhørende hallingdans) og Inger Stinnerboms kostymer er fortsatt med.

Og ikke minst: Paul Ottar Haga som Tengel med de magiske evnene og Evy Kasseth Røsten som hans kone Silje. Familieprosjektet understerkes at rollefigurenes barn fremstilles blant annet av skuespillerparets egne barn Ylva og Heine.

Det er Lisa Bjerknes Thun som spiller Sol som voksen, og hun er virkelig en energisk drivkraft i oppsetningen. Hun formidler Sols naturlige autoritet, og er troverdig både som omsorgsperson og amorøs villspikke.

Isfolket er en stamme med magiske evner, stamfar Tengel den onde var et redskap for djevelen. «Vår» Tengel bruker sine magiske evner i det godes tjeneste. Hans avdøde søsters datter, Tenkels stedatter, har hans magiske evner og vel så det. Sol har det gode i seg, men trekkes også mot mørkest fyrste. Hun er dessuten besatt av hevn overfor Heming, som drepte hennes mor og nesten hele isfolket.

Tegel og Sols magiske evner blir brukt til beste for fellesskapet, men kirkens menn er ute etter å ta kjetterne, brenne Sol på bålet som heks. At stykket ikke har noen happy ending er ingen hemmelighet. Kirken har i akkurat dette tilfelles delvis sitt på det tørre, for Sol er ikke et aldeles uskyldig offer for heksebrenning. Hun er en heks , og har drept minst fire personer.

«Du er for mykje i den mørke verda», sier en bekymret Tengel til Sol. Kampen mellom det gode og onde er hovedbasisen i en fortelling der det okkulte og troen på magi er en viktig del av premisset. Historien om Sol som Sandemo bruker tre bøker på blir formidlet i en forestilling på tre timer (inkludert 40 minutters pause), og ikke alt er lett å få tak i. Sols utflukt til heksekolleger i Skåne blir en svært rotete sekvens. Til gjengjeld er scenen der Sol blir inivtert av «skumle» satanister i København aldeles herlig. «Dette er tøv. Humbug!» utbryter den unge jenta, som selv er ekte vare, stilt overfor storbyens liksom-satanister.

Best er likevel scenene, om er tett på dagliglivets gjøremål, og som viser livsvilkår i Norge på 1500-tallet, i spenn fra ungdommelig kåtskap og overmot til utslag av klassemotsetninger. Thune, Haga og Røsten utgjør sammen med Hildegunn Eggen den profesjonnele kjernen i oppsetningen. Eggen fremstiller Sols mor Hanna som blir drept helt i starten av oppsetningen, men som er i scenebildet gjennom hele forestillingen. Det gir henne i utgangspunktet ikke veldig mye å spille på, men hun gjør det. Hennes timing og tilstedeværelse gir trygghet for resten av ensemblet.

Mange dyktige, lokale amatører i alle aldre fyller scenen og også den praktfulle naturen rundt. Det er mange scener med mye bevegelse og krav til koordinasjon, og tross hektisk og litt for kort prøvetid fungerer de fleste store scenene bra. Scenografien med sine små mekaniske detaljer bærer Erlend Hagas tydelige signatur og fungerer til det beste, iberegnet et elegant seilas til København. Eldgrim Springgaards rimbaserte tekst løfter Sandemos prosa på imponerende vis. Den forener det poetiske med det saftige og kjøttfulle. Marit Karlsbergs musikk blir ivaretatt av dyktige sangsolister og et samspilt orkester under ledelse av Einar Olav Larsen.

Hallingdanserne gir også liv til oppsetningen, men understreker samtidig at dette er et prosjekt som opprinnelig ikke er lokalt fundert.

Det er lett å spå at denne oppsetningen kan være starten på en solid suksesshistorie for Fjellteateret i Vera. Spelområdet ved Veressjøen er lett å sammenligne med arenaen for Norges største utendørstater, Peer Gynt-spelet på Våggå. Bare at det kanskje er enda mer magisk ved Verresjøen, og at området er uoppdaget av veldig mange. Med Fjellteateret som motor kan det åpne for langt større aktivitet i fjellområdene tett ved svenskegrensen. (Men da bør veien oppgraderes, ikke minst det partiet som går midt inne i et gårdstun!)

Jeg er likevel usikker på om det er «Sol av Isfolket» de bør satse på videre. Stykket er greit nok, men det er enkeltaktører og naturomgivelsene som skaper magien. Utfordringen må være å skape noe med lokalt fundament fra Verdal og grenseområdene, og ikke nødvendigvis med middelalderfundament. Aktører kledd i skinn og sekkestrie finnes det jo muligheter for å oppleve i andre spelamfier.

Muligheten er mange, potensialet svimlende - og vi er spent på fortsettelsen. Hva med noe fra andre verdenskrig? Hva med Kerstin Ekman og «Hendelser ved vann», hva med samarbeid med lokale forfattere som Ingrid Storholmen eller Hans Rotmo?

Anmeldt av OLE JACOB HOEL