Mesterlig om overgrep og skyldfølelse

Fortelleren, Kouchner, klandrer seg selv for å ha sviktet Victor som tvillingbroren heter i romanen. Skyldfølelsen over å vite at den 14 år gamle broren blir misbrukt uten å fortelle mora og familien om det, er bokas røde tråd. Han vil ikke at hun skal fortelle. «Skyldfølelsen min er samtykkets skyldfølelse. Jeg er skyldig i ikke å ha hindret stefaren min, i ikke å ha skjønt at incest er forbudt».